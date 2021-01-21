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Spor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na teklif

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Son dakika haberine göre; Galatasaray, Ümit Milli Takım'ın golcüsü Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için transfer teklifi yaptı.

21 Ocak 2021 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:36
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Ocak transfer döneminde henüz kadroya takviye yapmayan Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi geldi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Halil Dervişoğlu'na resmi transfer teklifi yaptı. Halil'in sarı kırmızılı takıma transferi yarın netlik kazanacak.

Halil Dervişoğlu, Alanyaspor'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.

FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.

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