04 Haziran 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 11:52

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Marcao'nun sol iç yan bağlarında esnemeye bağla bir sakatlık meydana geldi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden Marcao'nun sakatlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."