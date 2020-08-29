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Spor

Son dakika! Giuliano Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'nin bir transferi daha bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Sarı lacivertliler, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte Fenerbahçe'nin Giuliano transferiyle ilgili son dakika haberleri...

29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:06 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:06
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin iki yıl önce Al Nasr Riyad takımına sattığı Giuliano ile yeniden anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Giuliano ile görüşme yaptığı belirtildi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un iddiasına göre; sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyla anlaşma sağladı. Giuliano'nun transferiyle ilgili imza aşamasına gelindiği kaydedildi.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; bugün saat 14.00’te Giuliano, menajer William D’avila ve Al Nassr kulübü yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

10 numara bölgesinde oynayan Brezilyalı, eğer transferi gerçekleşirse Mert Hakan Yandaş ile forma rekabetine gidecek. Aynı bölgede oynayan Miha Zajc’ın ise takımdan gönderilmesi gündemde.

GİULİANO KİMDİR?

Fenerbahçe'nin 2017 yılında Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, sarı lacivertlilerde 1 sezon forma giydi. 2018 yılında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'a giden Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli formayla Süper Lig'de 31 maça çıktı ve 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 32 maça çıkan Giuliano, 12 gol atarken, 8 de asist yaptı.

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