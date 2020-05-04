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Spor

Son dakika! Karius Beşiktaş'tan ayrıldı

Alman kaleci Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:07
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Beşiktaş'ta Loris Karius defteri, bugün yapılan fesih işlemiyle sona erdi.

Yaklaşık 15 gün önce alacaklarının ödenmemesi sebebiyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci, aradan geçen sürede kulüp yönetimiyle anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş yönetiminin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödeme teklifini kabul etmeyen ve sezonun kalan kısmının ücretini de isteyen Karius, bu sabah fesih işlemlerini başlattı. Loris Karius'la Beşiktaş arasındaki bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek.

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