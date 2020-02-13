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Spor

SON DAKİKA! PFDK'dan flaş Sörloth kararı

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçında kendisine sert ve kasıtlı müdahalelerde bulunan Baiano'yu ittiği için kırmızı kart gören Sörloth'un cezası 2 maç olarak belirlendi.

13 Şubat 2020 Perşembe17:06 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:38

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.02.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MKE ANKARGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü TANER KAYAKIRAN'ın, 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARGÜCÜ Kulübü idarecisi TAMER AÇAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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