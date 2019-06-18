Son dakika... Quaresma'dan Fikret Orman'a jet yanıt
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakkında yaptığı 'Gönderin gitsin' açıklamalarına cevap vererek, 'Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir' dedi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakkında yaptığı 'Gönderin gitsin' açıklamalarına cevap vererek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" dedi.
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