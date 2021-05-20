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Spor

Son dakika! Rosier, Fenerbahçe iddiasına cevap verdi

Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:53
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Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir haber sayfası, Rosier'e "photoshop" ile Fenerbahçe forması giydirerek, sarı-lacivertlilerin bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen futbolcuya talip olacağı iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan 24 yaşındaki sağ bek, "Kartallar kartallarla uçar." ifadelerini kullanarak kartal emojisi ve siyah-beyazlı renkleri paylaştı.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünde bulunuyor.

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