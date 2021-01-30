30 Ocak 2021 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:36

Trabzonspor, transferde bombaları art arda patlatıyor. Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı kadrosuna katan Trabzonspor, flaş bir hamle ile Tottenham'dan Danny Rose'un da transferini bitirdi.

İngiliz basınının talkSPORT'a dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Danny Rose ile anlaşma sağladı. Tottenham'da Jose Mourinho'nun gözünden düşen 30 yaşındaki sol bek ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz sezon Mourinho ile yaşadığı tartışma sonrası Newcastle United'a kiralık olarak yollanan Danny Rose, bu sezon da herhangi bir maçta Tottenham forması giyme şansını elde edemedi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesinde devre arasında serbest bırakılması planlanan oyuncunun yeni durağı, sağlanan anlaşma neticesinde Trabzonspor oldu.

Kariyerinde son dönemde yaşadığı düşüşe rağmen İngiliz futbolunun son yıllardaki en önemli sol beklerinden olan Rose, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 29 maça çıkmayı başarmıştı.

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