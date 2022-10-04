İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5806
  • EURO
    18,3798
  • ALTIN
    1020.52
  • BIST100
    3456.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son dakikada vazgeçti! İşte Serdar Dursun gerçekleri...
Spor

Son dakikada vazgeçti! İşte Serdar Dursun gerçekleri...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun'un, Dinamo Kiev'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

4 Ekim 2022 Salı 09:25 - Güncelleme:
Son dakikada vazgeçti! İşte Serdar Dursun gerçekleri...
ABONE OL

Fenerbahçe'de bu sezon geri planda kalan Serdar Dursun için Ukrayna'dan bir transfer haberi gündeme geldi. Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunun dışında kalmasının ardından 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Jorge Jesus'tan Arda Güler için net karar! "Yetersiz"

İLK ETAPTA KABUL ETTİ

Mircea Lucescu'nun ekibinin Serdar Dursun ile uzun süre pazarlık ettiği, milli futbolcunun ilk etapta teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak Serdar Dursun'un daha sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı Ukrayna temsilcisine imza atmaktan vazgeçtiği aktarıldı.

Wout Weghorst da Gustavo Henrique duvarına tosladı!

FENERBAHÇE'YE 3.5 MİLYON AVRO

Dinamo Kiev'in, müzakerelerde Fenerbahçe'ye de 3.5 milyon avroluk bir teklif yaptığı ifade edildi.

Serdar Dursun'un, geçen sezon ilk 11 oyuncularından biri olduğu hatırlatılırken, bu sezon Jorge Jesus'un gelmesinin ardından bu statüsünü kaybettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 10 maça çıkan tecrübeli isim 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.