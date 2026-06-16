Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, 6'ncı kez Dünya Kupası organizasyonunda görev almaya hazırlanıyor.



Dünya futbolunda 2000'li yıllara damga vuran 38 yaşındaki Lionel Messi ile 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek kariyerlerinde 6. kez bu turnuvada yer alacak ve tarihi bir rekora imza atacak.

Messili Arjantin, J Grubu ilk maçında Cezayir ile yarın TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda karşılaşacak.

Ronaldolu Portekiz ise K Grubu ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yarın TSİ 20.00'de Houston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



LİONEL MESSİ

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 26 karşılaşmayla Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

Turnuvaya 38 yaşında başlayacak Messi, grup maçlarının ardından kupada üst turlara çıkma başarısı göstermeleri halinde 24 Haziran'daki doğum gününden sonra organizasyonu 39 yaşında noktalayabilir.



Dünya Kupası'nda forma giydiği 26 maçta 13 gol atan Messi, Arjantin'in bu organizasyonda en golcü oyuncusu ünvanına sahip.



Beş farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırdı.



Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Messi, 2026'da ikinci kez kupayı kaldırmaya çalışacak.



CRİSTİANO RONALDO

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması halinde 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda forma giymiş olacak.

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmek istiyor.



Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 5 farklı Dünya Kupası'nda toplam 22 maçta 8 gol attı.

Ronaldo, 2006'dan 2022'ye kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip durumda.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da ilk şampiyonluk için mücadele verecek.



7 FUTBOLCU, 5 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Şu ana dek 7 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda görev yaptı.

Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus ve Manuel Neuer, 5 kupada görev alan isimler oldu.

Altı defa takımının Dünya Kupası kadrosuna giren Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi. Meksika'nın 2006'dan bu yana tüm Dünya Kupası kadrolarında bulunan tecrübeli file bekçisi, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda kaleyi korudu. Ochoa, son olarak Meksika'nın 2026 Dünya Kupası açılış maçında yedek bekledi.

