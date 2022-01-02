Son dört sezonun en iyi Kayserispor'u

AA 2 Ocak 2022 Pazar 14:34 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 14:34

Sezona teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde başlayan ve ligin ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Kayseri ekibi, bu karşılaşmanın ardından Koşukavak ile yollarını ayırarak Hikmet Karaman ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı ekip ligde Karaman ile çıkılan 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 24 puan topladı ve sezonun ilk yarısını 13. sırada tamamladı.

İlk devre özellikle iç saha maçlarında başarılı bir performans sergileyen Kayserispor, sahasında 18 puan toplamayı başardı.

Evinde oynadığı 9 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 3 karşılaşmada berabere kalırken, tek yenilgisini 8. haftada 2-1'lik skorla Trabzonspor'a karşı aldı.

Kayseri ekibi, iç sahada Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 2-0, Galatasaray ve Sivasspor'u 3-0, Karagümrük'ü ise 2-1 yendi.

SON DÖRT SEZONUN EN İYİ İLK YARI PERFORMANSI

Kayserispor, ilk yarıda maç başı topladığı 1,26 puanla son 4 sezon içerisindeki en iyi performansını gösterdi.

2018-2019 sezonunun ilk devresinde 19 puanla maç başı 1,11 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda 10 puanla 0,58 ve 2020-2021 sezonunda 19 puanla 0,90 puan ortalaması yakalamıştı.

Kayserispor'da ilk devre itibariyle 18 maçta 1620 dakika sahada kalan kaleci Lung, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Lung'u,17 maçta 1488 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, 17 mücadelede 1420 dakika görev alan Lionel Carole takip etti.

Kayserispor, bu sezon 27 kez rakip fileleri sarsarken sarı-kırmızılı ekipte sezon başında transfer edilen Mame Thiam 9 golle takımının en golcü ismi oldu. İsviçreli santrafor Mario Gavranovic 6 kez, Emrah Başssan, Mustafa Pektemek ve Bernard Mensah ise 2'şer gol attı.