Son düello Deniz Türüç
Galatasaray ile Fenerbahçe, Muriç’ten sonra şimdi de Kayserisporlu oyuncu için karşı karşıya geldi. Başkan Bedir, “Hem Kanarya, hem Aslan ile anlaştık. Kararı Deniz verecek” açıklamasını yaptı.
- StarSpor
EZELİ rakipler G.Saray ile F.Bahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce Muriç için kapışan iki ekibin bu savaşını Kanarya kazanmıştı. İki kulüp bu kez de Kayserisporlu Deniz Türüç’ü kadrosuna katmak için birbirlerine rakip oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada “Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.