Son düello Deniz Türüç

EZELİ rakipler G.Saray ile F.Bahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce Muriç için kapışan iki ekibin bu savaşını Kanarya kazanmıştı. İki kulüp bu kez de Kayserisporlu Deniz Türüç’ü kadrosuna katmak için birbirlerine rakip oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada “Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız” dedi.