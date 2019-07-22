Son durak Galatasaray
FENERBAHÇE’NİN eski yıldızı Josef’i transfer etmek için girişimlerde bulunan Galatasaray’a bir iyi bir de kötü haber.
- Star Spor
Brezilyalı oyuncunun forma giydiği Al Ahli kulübünün başkanı Ahmet Ali Sayegh, “Josef’i göndermeyi düşünmüyoruz. Onunla 2021’e kadar sözleşmemiz var” açıklamasını yaptı. Brezilya basınına konuşan Josef ise gönlünün Cim-Bom’da olduğunu belirterek, “Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Ben de o kulvarda mücadele etmek istiyorum. Sakatlığım geçti, iyi durumdayım. G.Saray benim son durağım olabilir” diye konuştu.
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