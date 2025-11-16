İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Son durum belli oldu! Rafa Silva Beşiktaş'ta kalacak

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Portekizli Rafa Silva açıklamalarıyla karşı karşıya geldi. Adalı ve Yalçın, 'Rafa Silva ayrılmak istedi. Futbolu bırakacağını söyledi. İşte detaylar...

16 Kasım 2025 Pazar 09:08
Son durum belli oldu! Rafa Silva Beşiktaş'ta kalacak
Sergen Yalçın yaşananları anlattı. Bizi tehdit etti. Sonra gelip menajeriyle birlikte 3 milyon euro fesih bedeli önerdi. Sonra ağız değiştirip '3 başkan, 4 hoca gördüm' dedi. 1.5 yıl daha kontratı var. Maaşını verir oturturuz. Kaptanlık dahi teklif ettim, istemedi. İstediğimiz bonservisi getirirse gider. Rafa bizimle konuşmaya bile tenezzül etmiyor. İdmanlara, maçlara çıkmayacağını söylüyor" ifadeleriyle Rafa krizini anlattı.

BAŞKAN ONU KÖTÜ ETKİLEDİ!

Rafa ise menajerlik şirketinden yayınlanan açıklama ile Adalı ve Yalçın'ın ifadelerine karşılık verdi. 21 maddelik duyuruda özetle şunlar yazıldı: "Rafa Silva, Beşiktaş'taki mevcut durumdan memnun değildir. Yönetim ve teknik ekipteki istikrarsızlık, sonuçsuzlukla birleşince hayal kırıklığını artırmış olsa da Rafa her zaman profesyonelliğini korumuştur. Rafa için asıl meseleın para olmadığı açıktır; maddi tercihleri olsa Beşiktaş'ı seçmezdi. Başkan Serdal Adalı'nın "takımla iletişimsiz" söylemleri onu olumsuz etkilemiştir.

TEHDİT İDDİALARI YANLIŞ!

Görevini eskisi gibi sürdüremeyeceğini hissetmiş ve Ekim ayında ayrılma talebini iletmiştir. Öfke anıyla kariyerini sonlandırabileceğini söylemişse de bu anlık bir çıkıştır; kariyerine devam edecektir. Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir kulüpte oynamayı düşünmemektedir. Rafa ve menajerinin tehditte bulunduğu iddiaları kesinlikle yanlıştır. Bedelsiz gelen Rafa, ayrılık kabul edilirse tüm haklarından feragat edeceğini belirtmiştir. Beşiktaş, bedelsiz aldığı ve 1.5 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro ödemeyeceğini söylemiştir."

KONUŞMAYA BİLE TENEZZÜL ETMİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva konusuyla ilgili çok sert açıklamalar yaptı: "Değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi. Her hafta halledilemeyecek olaylar oldu yansıtmadık. İdmanlara, maçlara çıkmayacağını söyledi. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım. Diğer oyunculara da sorabilirsiniz. Her gün 'Antrenmana gelecek mi?' diye soruyoruz! Nasıl konuşayım Rafa'yla? Adam konuşmaya tenezzül etmiyor. Menajeri kulübü tehdit ediyor. Yıldız yönetme sorunu var diyorlar, Samuel Eto'o ile çalıştım ben. Burada herkesin yeri dolar, benim de, başkasının da."

