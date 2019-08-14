Son gözde Joao Mario

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’ya transfer olan Fernando Reges’in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için her gün yeni bir ön libero ismi ortaya atılıyor. Portekizli Gazeteci Claudio Garcia, Sarı-Kırmızılılar’ın, Inter’in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Garcia, “Inter’den Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Portekizli orta sahanın Türkiye’ye transfer olma ihtimali var” ifadelerini kullandı. Bu arada CimBom’un, orta saha için Arsenal’den Mohamed Elneny’nin yanı sıra Roma’dan Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Steven Nzonzi ile ilgilendiği belirtiliyor. Aslan, forvet için de Sobolev ve Shomuradov’u takibe aldı.