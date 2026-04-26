İSTANBUL 24°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Son Heung-min'i geride bıraktı! Oh Hyeon-gyu'dan dikkat çeken performans
Son Heung-min'i geride bıraktı! Oh Hyeon-gyu'dan dikkat çeken performans

Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldızı Oh Hyeon-gyu Dünya Kupası öncesi ülkesinde gündem oldu. Performansıyla beğeni toplayan genç yıldız, Dünya Kupası öncesi Güney Kore'nin en formda golcüsü olarak Son Heung-min'i geride bıraktı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Nisan 2026 Pazar 09:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Güney Kore basınına göre 2026 Dünya Kupası öncesi hücum hattında dengeler değişti. Beşiktaşlı Oh Hyeon-gyu, ortaya koyduğu form grafiğiyle Son Heung-min'i geride bırakarak milli takımın en sıcak golcüsü konumuna yükseldi. 47 gün sonra başlayacak turnuva öncesi teknik direktör Hong Myung-bo'nun tercihinin formdan yana olabileceği vurgulandı. G. Kore medyası, Beşiktaş forması giyen Oh'un yükselişine geniş yer ayırdı. Siyah-Beyazlılar'da kısa sürede adapte olan genç forvet, son olarak Türkiye Kupası'nda Alanya'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı. Haberde, yalnızca skor katkısının değil, oyunun tamamına yaptığı etkinin de altı çizildi.

GOL SERİSİ OH'U ÖNE ÇIKARIYOR

Oh, Beşiktaş'ta çıktığı 12 maçta 8 gol ve 3 asist üretirken son 6 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı. Süper Lig'in yüksek tempo ve fiziksel temas düzeyine dikkat çeken Kore basını, bu performansın değerini artırdığını yazdı. "Yoğun savunmalar karşısında sürdürülen gol serisi, Oh'u farklı kılıyor" değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan Son cephesindeki düşüş dikkat çekiyor. MLS'te LAFC formasıyla 8 maçta 7 asist yapan yıldız oyuncu henüz gol atamazken, son karşılaşmada isabetli şut dahi çekemedi. Takımın son haftalardaki formsuzluğu da eleştirilerin dozunu artırdı.

STİLLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

İki oyuncu arasındaki stil farkına da dikkat çekildi. Son'un daha çok ikinci bölgede bağlantı kuran bir hücumcu olduğu, Oh'un ise ceza sahası içi bitiriciliğiyle öne çıktığı belirtildi. Kore Milli Takımı'nın mevcut ihtiyacının ise net bir santrfor profiline daha yakın olduğu ifade edildi. İsim değeri hâlâ Son'dan yana olsa da Kore basınına göre Dünya Kupası bir "form turnuvası." Bu nedenle ibrenin Oh Hyeon-gyu'ya döndüğü yorumları yapılıyor. Mevcut tabloya bakıldığında, Siyah-Beyazlı forvet yalnızca kulübünde değil, milli takım yarışında da zirveye oynuyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.