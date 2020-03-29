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Spor

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, yapılan son 2 koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

DHA29 Mart 2020 Pazar 15:10 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 15:10
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisine başlandığı ifade edilmişti.

HİKMET ALBAYRAK: YAPILAN SON 2 TEST SONUCUM NEGATİF GELDİ

Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamayla virüsü yendiğini belirterek, "Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" dedi.

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