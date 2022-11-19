Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenledi.

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetti.

Bu mücadele Cüneyt Çakır'ın kariyerindeki 1679. maç oldu.

TÜRK HAKEMLİĞİNİN EFSANESİ

Cüneyt Çakır 23 Kasım 1976, İstanbul doğumludur. Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır.

Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.

4 Ağustos 2022 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.