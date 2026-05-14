Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, bu sezon ise çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8'er beraberlik ve yenilgi yaşarken, 59 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında kaldığı sezonu Rizespor deplasmanında noktalayacak.

Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 1-0 yendi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ, SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİ YAŞADI

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta 1 kez sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 26 gol atarken, Rize temsilcisi ise 10 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol rekoru için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde en fazla gol attığı iki lig sezonundan birini yaşıyor.

2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) bir sezonda 8 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, Rizespor karşısında rakip fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak.

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 10 gol kaydetti.

RİZESPOR EVİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Teknik direktör Recep Uçar'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Rizespor ise sahasında kolay kolay geçit vermiyor.

Ligde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi, sırasıyla Kocaelispor (2-0), Antalyaspor (1-0), Samsunspor (4-1), Gaziantep FK (2-1) ve Konyaspor'u (3-2) mağlup etti.

Yeşil-mavili ekip, bu sezonun genelinde ise sahasında 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve 26 puan topladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek hem sezonu 3 puanla kapatmayı hem de rakibinin sahasındaki galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.