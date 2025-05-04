Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-25 sezonunun şampiyonu belli oldu.

Ligin son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-1'lik net bir skorla mağlup eden Fomget Gençlik, hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de en yakın takipçisi Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin ALG Spor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyeti sonrası sezonu zirvede tamamlayarak şampiyon oldu.

Fomget'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abideen Suliat, 37. dakikada Oriana Altuve, 40. dakikada Abigail Kim ve 56. dakikada Milica Mijatovic kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise 43. dakikada Ina Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Blessing Demehin'den geldi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi ise deplasmanda karşılaştığı ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı ve şansını son maçta yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla sezonu 68 puanla ikinci sırada tamamladı.

ALG Spor'un golünü 4. dakikada Jelena Karlicic kaydetti. Sarı-Lacivertliler'in golü ise 62. dakikada Ece Türkoğlu'ndan geldi.

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