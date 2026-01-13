Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport' özel röportaj verdi. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

"BEN SAKİN BİR ADAMIM"

"Ben sakin bir adamım ve bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım, önemli olana odaklanabiliyorum ve bahane bulmam. Bir kusurum var: kendimden çok fazla şey istiyorum ve başarıların tadını çıkarmıyorum."

"BERARDİ ZEHİR GİBİYDİ"

"Kalabriya'da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero'da geçirdim ve yazları hep geri döndüm. Asfaltta oynanan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, bütün kasaba etrafımızdaydı. Domenico Berardi de oynardı: benden dokuz yaş küçük, o zamanlar bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada zehir gibiydi."

"Evet, benimle ilgilenmeleri beni çok mutlu etti, adaylar arasında olmak büyük bir onurdu. Ama Gattuso'yu bulmalarına da sevindim. Onu futbolcu olarak çok severdim, çok iyi bir teknik direktör: yoğunluk, mentalite ve profesyonellik. Ayrıca ikimiz de Kalabriyalıyız..."

"İTALYA'DA ANTRENÖRLÜK YAPACAĞIM"

"Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana 'Domenico, orada ne yapacaksın?' diyor ama İtalyan futbolu içimde, 'Quelli che il calcio...'yu izlediğim günlerden beri."

"BASTONI BENİM İÇİN ZİRVEDE"

"Marassi: çok güzel. Sonra San Siro, Juventus Stadyumu ve Leipzig'le oynadığım Bergamo stadı. Oyuncu olarak Bastoni: benim için zirvede, top varken de yokken de."

"GÖZLERİNDE KESKİN BİR İFADE GÖRDÜM"

"Bence Guendouzi doğru adam. Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz."

NKUNKU İÇİN AÇIKLAMA

"Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher Nkuku'ya çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf; kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum."

"SKRINIAR'I BIRAKMAM"

"Milan Skriniar'ı bırakmamın imkanı yok. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde."

"BANA DÜŞÜNME BİÇİMİ KAZANDIRDI"

-Biraz geriye dönelim ve hayattan bahsedelim. Endüstriyel makine mühendisliği diplomasına sahip olmanın sizin üzerinizde ne gibi bir etkisi oldu?

Domenico Tedesco: "Bana bir düşünme biçimi kazandırdı, hayatla yapılandırılmış bir şekilde yüzleşmeme yardımcı oluyor."

-Buradan teknik direktörlüğe geçiş nasıl oldu?

Domenico Tedesco: "2017 Mart ayında, Hoffenheim'ın genç takımlarını çalıştırırken, Alman ikinci liginde mücadele eden Erzgebirge'nin başkanı beni aradı: 'Gel, geleceğimiz için çalışalım, zaten küme düştük.' Ben de 'Başkanım, küme düşmedik, deneyelim.' dedim. İlk beş maçın dördünü kazandık ve ligde kaldık."

"BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MESELEYDİ"

"İlk kovulmam Schalke'de oldu. Benim için duygusal bir meseleydi; taraftarlarla ilişkimiz çok yakındı."