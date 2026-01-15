İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1868
  • EURO
    50,4932
  • ALTIN
    6406.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son penaltı Youssef En-Nesyri'den! Fas, Osimhen'li Nijerya'yı eleyerek finale çıktı
Spor

Son penaltı Youssef En-Nesyri'den! Fas, Osimhen'li Nijerya'yı eleyerek finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Victor Osimhen'li Nijerya ile Youssef En-Nesyri'li Fas kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz geçen mücadelenin penaltı atışları sonucunda finale adını yazdıran takım Fas oldu.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 01:58 - Güncelleme:
Son penaltı Youssef En-Nesyri'den! Fas, Osimhen'li Nijerya'yı eleyerek finale çıktı
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında turnuvanın ev sahibi Fas ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda 53.000 seyirci önünde oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlik sona erdi.

Zorlu mücadelede Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup etti ve finalde Senegal'in rakibi oldu.

Nijerya'da Calvin Bassey 33. dakikada, Raphael Onyedika ise 77. dakikada sarı kart gördü.

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 118. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu bıraktı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemedi. Sezon başında Fenerbahçe'den Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel maçın tamamında sahada kalırken, Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan Fisayo Dele-Bashiru ise 98. dakikada oyuna girdi.

Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 101. dakikada oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Senegal - Fas, Afrika Uluslar Kupası final maçında 18 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'de karşı karşıya gelecek.

  • Afrika Kupası
  • Nijerya Fas
  • Victor Osimhen
  • Youssef En-Nesyri

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.