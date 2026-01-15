Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında turnuvanın ev sahibi Fas ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda 53.000 seyirci önünde oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlik sona erdi.

Zorlu mücadelede Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup etti ve finalde Senegal'in rakibi oldu.

Nijerya'da Calvin Bassey 33. dakikada, Raphael Onyedika ise 77. dakikada sarı kart gördü.

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 118. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu bıraktı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemedi. Sezon başında Fenerbahçe'den Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel maçın tamamında sahada kalırken, Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan Fisayo Dele-Bashiru ise 98. dakikada oyuna girdi.

Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 101. dakikada oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Senegal - Fas, Afrika Uluslar Kupası final maçında 18 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'de karşı karşıya gelecek.