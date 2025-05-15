İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7629
  • EURO
    43,6393
  • ALTIN
    3917.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son şampiyon Alexander Zverev, Roma Açık'ta elendi
Spor

Son şampiyon Alexander Zverev, Roma Açık'ta elendi

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde dünya 2 numarası ve bu turnuvanın son şampiyonu Alman raket Alexander Zverev, 8 numaralı İtalyan seribaşı raket Lorenzo Musetti'ye 2-0 yenilerek, çeyrek finalde elendi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Son şampiyon Alexander Zverev, Roma Açık'ta elendi
ABONE OL

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorisinde dün çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde bu turnuvayı geçen yıl kazanma başarısı gösteren halihazırdaki dünya 2 numarası Zverev, 8 numaralı seribaşı Musetti'ye 2 saat 15 dakikalık mücadele sonunda 7-6(1) ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenilerek, Roma'ya veda etti.

Dün oynanan bir diğer çeyrek final müsabakasında da 3 numaralı seribaşı İspanyol raket Carlos Alcaraz, 5 numaralı seribaşı İngiliz raket Jack Draper'ı 1 saat 37 dakika süren maçta, 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçlar doğrultusunda yarı finalin ilk ayağında Alcaraz ile Musetti eşleşti.

Çeyrek finaldeki diğer iki maç ise bugün oynanacak. Buna göre, Polonyalı 30 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz, 11 numaralı Tommy Paul ile karşılaşacak. Dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner de 6 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile maç yapacak.

TEK KADINLAR KATEGORİSİNDE DÜNYA 1 NUMARASI SABALENKA DA ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Roma Açık'ta tek kadınlarda dün akşam oynanan çeyrek final müsabakasında, dünya 1 numarası ve bu turnuvada geçen yıl final oynayan Belaruslu raket Aryna Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng'e 6-4 ve 6-3'lük iki setle 2-0 yenilerek, elendi.

Zheng, yarı finalde 4 numaralı ABD'li seribaşı Coco Gauf ile eşleşirken, ikisi arasındaki müsabaka bu akşam oynanacak.

Tek kadınlarda yarı finalin diğer ayağında ise bugün İtalyan 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve ABD'li Peyton Stearns ile karşılaşacak.

  • Alexander Zverev
  • roma açık
  • tenis

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.