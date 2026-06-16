Son şampiyon Arjantin ilk maçına çıkıyor! Rakip Cezayir

2026 FIFADünya Kupası J Grubu'nda son şampiyon Arjantin, Cezayir karşısında turnuvaya başlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas City kentinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle çarşamba günü sabaha karşı 04.00'te başlayacak.

Katar 2022'nin şampiyonu Arjantin, Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez zafere ulaşan üçüncü ülke olmak için sahaya çıkıyor. Lionel Scaloni yönetiminde son yıllarda büyük bir istikrar yakalayan Güney Amerika temsilcisi, eleme grubunu zirvede tamamlayarak bir kez daha favoriler arasında yer aldığını gösterdi.

Gözler elbette Lionel Messi'nin üzerinde olacak. Arjantinli süperstar, forma giymesi halinde futbol tarihinde altı farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak adını bir kez daha tarihe yazdıracak.

Dünya Kupası tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu konumunda bulunan Messi, tecrübesiyle takımın en büyük kozu olmayı sürdürüyor.

Cezayir ise 2014'ten sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönüyor. Tarihinde beşinci kez turnuvada mücadele edecek olan Kuzey Afrika temsilcisi, Afrika elemelerinde ortaya koyduğu hücum performansıyla dikkat çekti.

10 maçta 24 gol atan Cezayir'de, eleme sürecini 10 golle tamamlayan Mohammed Amoura takımın en önemli hücum silahı olarak öne çıkıyor.

Arjantin ve Cezayir tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Kağıt üzerinde mücadelenin favorisi son şampiyon Arjantin olarak gösterilse de, Cezayir güçlü hücum hattıyla turnuvanın sürprizlerinden birine imza atmanın hesaplarını yapıyor.

J Grubu'nun açılış niteliğindeki karşılaşma, çarşamba günü sabaha karşı 04.00'te Kansas City'de oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Montiel, Otamendi, Medina, MacAllister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Giuliano, Almada, Julian Alvarez.

Cezayir: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Belaid, Ait-Nouri, Boudaoui, Aouar, Chaibi, Mahrez, Benbouali, Gouiri.