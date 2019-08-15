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Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Denizlispor deplasmanında açıyor

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.

9 YIL SONRA RAKİP

Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

- Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

- Denizli'deki maçlar

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

- Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

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