26 Ocak 2026 Pazartesi
Son şampiyon Madison Keys Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon ABD'li Madison Keys, 4. turda ABD'li Jessica Pegula'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

26 Ocak 2026 Pazartesi 11:14
Son şampiyon Madison Keys Avustralya Açık'a veda etti
Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

Tek kadınlarda Avustralya Açık son şampiyonu 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve organizasyondan elendi.

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5) ise Belçikalı raket Elise Mertens'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

MUSETTİ, ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti, 4. turda 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.

İtalyan tenisçi, ABD'li rakibi karşısında 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

