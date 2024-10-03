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Spor

Son şampiyon Panathinaikos galibiyetle başladı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, yeni sezonun ilk maçında Alba Berlin'i mağlup etti.

3 Ekim 2024 Perşembe 23:08 - Güncelleme:
Son şampiyon Panathinaikos galibiyetle başladı
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THY Euroleague'de 2024-2025 sezonu Ergin Ataman'ın ekibi son şampiyon Panathinaikos'un, Alba Berlin'e konuk olduğu karşılaşmayla başladı.

Mücadelenin ilk yarısını 36-45 önde tamamlayan Panathinaikos Aktor, karşılaşmayı 77-87 kazanarak sezona galibiyetle girdi.

Milli oyuncularımızdan Ömer Yurtseven 8 sayı 3 ribaund, Cedi Osman 5 sayı 1 ribaund 1 asist ile Panathinaikos'un galibiyetine katkı sağladı. Kendrick Nunn 16 sayı 3 ribaund 4 asist üretti.

Alba Berlin adına McDowell-White 13 sayı 1 ribaund 1 asist, Martin Hermannsonn 12 sayı 2 ribaund 9 asist ile oynadı.

  • Panathinaikos
  • Alba Berlin
  • Ergin Ataman

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