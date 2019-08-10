Son şampiyon sezona fırtına gibi başladı
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, 2019-2020 sezonuna bıraktığı yerden başladı. City, West Ham United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, 2019-2020 sezonuna bıraktığı yerden başladı. City, West Ham United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus, Sterlin (3) ve Agüero kaydetti.
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