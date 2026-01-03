İSTANBUL 14°C / 12°C
Spor

Son şampiyon Thunder, Warriors'ı farklı yendi

NBA'de Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'ı deplasmanda 37 sayı farkla mağlup ederken Shai Gilgeous-Alexander bir kez daha maça damga vurdu.

3 Ocak 2026 Cumartesi 11:07
Son şampiyon Thunder, Warriors'ı farklı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 131-94 yendi.

Chase Center'da oynanan maçta 30 sayı, 7 asistlik performansıyla Shai Gilgeous-Alexander, galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Sol ayak bileği burkulan Stephen Curry'nin yanı sıra Jimmy Butler, Draymond Green ve Jonathan Kuminga gibi yıldızlarından yoksun mücadele eden Warriors'ta, Will Richard, Moses Moody ve Al Horford, 13'er sayıyla oynadı.

SON SÖZÜ ANTETOKOUNMPO SÖYLEDİ

Liderliğin son 10,5 saniyede 3 kez el değiştirdiği maçta Milwaukee Bucks, All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 4,7 saniye kala attığı smaçla Charlotte Hornets'ı 122-121 yendi.

Kariyerinde 158 maçta en az 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynayan Antetokounmpo, bu alanda Oscar Robertson ve Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı.

Bucks'ta Ryan Rollins 29 sayı, 8 asist, Bobby Portis 20 sayı, 6 ribaunt kaydetti.

Hornets'ta ise Kon Knueppel 26, Miles Bridges 25, Brandon Miller 19 sayıyla maçı tamamladı.

DONCİC VE JAMES'TEN 65 SAYI

Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı Memphis Grizzlies'i 128-121 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 34 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, LeBron James 31 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyeti getirdi.

6 oyuncusu eksik Grizzlies'ta, Jaren Jackson Jr. 25 sayıyla en skorer isim oldu. Eski Laker oyuncusu Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, Ja Morant 16 sayı, 11 asist kaydetti.

