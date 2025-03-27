THY Euroleague 2024- 25 sezonunun 31. hafta maçında Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 21. galibiyetine imza atarak normal sezonun bitimine üç hafta kala Play-Off'a kalmayı garantiledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Sarı-Lacivertliler, son çeyreğe 71-84 mağlup girmesine rağmen oyundan kopmadı, farkı eritti ve Nigel Hayes-Davies'in son saniyede attığı üçlükle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Paris Baskerbol ise 8. basamakta kaldı. Sarı-Lacivertliler'de; Marko Guduric 25 , Hayes-Davis 19, McCollum 18 ve milli basketbolcu Tarık Biberovic 14 sayı ile galibiyette öne çıkan isimler oldu. Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maç sonunda açıklamalarda bulundu: "Karşılaşmanın büyük bir kısmında rakibimizi nasıl yavaşlatacağımızın dahi farkına varamadık, son çeyreğin başında da öyle. Basketbol her zaman adil olmuyor. Biz kazanan tarafta bulduk kendimizi. Nigel'ı anlamak gerekiyor, şu an yüzde yüzünde değil, sakatlıktan döndü."