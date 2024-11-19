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Spor

Son saniyede şanssız an! Houston 5 maç aradan sonra mağlup oldu

NBA'de Houston Rockets, Milwaukee Bucks ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün 18 sayı attığı maçta Rockets rakibine 101-100'lük skorla mağlup oldu.

19 Kasım 2024 Salı 09:07 - Güncelleme:
Son saniyede şanssız an! Houston 5 maç aradan sonra mağlup oldu
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NBA'de Milwaukee Bucks ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Bucks'ın 57-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Rockets galibiyet şansını son topta kaybetti.

Rakibine 101-100 mağlup olan Houston Rockets ligde beş maç sonra kaybederken bu sezonki beşinci yenilgisini aldı. Sahadan galibiyetle ayrılan Milwaukee Bucks ise bu sezon beşinci kez kazandı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 18 SAYI

Houston Rockets forması giyen ve son iki maçta triple-double oynayan Alperen Şengün maçı 18 sayıyla tamamladı.

Milli basketbolcu 39 dakika sahada kalırken 7 ribaunt ve 5 asist kaydetti.

Rockets'ta 26 sayıyla Fred VanVleet takımının en skorer oyuncusu oldu. Bucks'ta ise Brook Lopez 27, Giannis Antetokounmpo 20 sayıyla oynadı.

SON SANİYEDE ŞANSSIZ AN

Maçın son saniyesinde Houston Rockets'ta Fred VanVleet topu kenardan oyuna soktu.

Alperen Şengün topu kontrol edemezken Rockets galibiyet şansını son saniyede kaçırdı.

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