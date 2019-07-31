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Son sözü Beşiktaş oldu

Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Schalke 04’lü Konoplyanka kararını verdi ve Siyah-Beyazlı takımın teklifini kabul etti. Ukraynalı yıldızın hafta sonuna kadar İstanbul’a geleceği belirtildi.

  • StarSpor
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KARTAL, sol kanat için düşündüğü Yevhen Konoplyanka transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe’ye çalım attı. Ukraynalı oyuncu için iki kulüp de uzun süredir girişimdeydi. Karar vermek için süre isteyen Konoplyanka’nın sonunda tercihini yaptığı ve Beşiktaş’ta oynamak istediği öğrenildi. Ukrayna basını konu ile ilgili haberlere yer verirken, Konoplyanka’nın hafta sonuna kadar İstanbul’da olacağını ve sözleşme yapacağını ileri sürdü. Kartal’ın 2 yıllık sözleşme yapacağı 29 yaşındaki oyuncuya senelik 3 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, Schalke 04’e de bonservi bedeli olarak 2 milyon euro verilecek.

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