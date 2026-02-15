İSTANBUL 23°C / 13°C
  Son sözü Mustafa Hekimoğlu söyledi! Zaferi getirdi
Spor

Son sözü Mustafa Hekimoğlu söyledi! Zaferi getirdi

Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Hekimoğlu, RAMS Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü kaydederken aynı zamanda bu sezonki ilk gol sevincini de yaşadı.

15 Şubat 2026 Pazar 22:38
Son sözü Mustafa Hekimoğlu söyledi! Zaferi getirdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, galibiyeti getiren golü Mustafa Hekimoğlu attı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica'nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı.

18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan genç futbpşcı, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un yerine oyuna dahil oldu.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında da 1'er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi.

