Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski gösterdiği inanılmaz performansla beraber dev kulüpleri peşine taktı. İşte Sebastian Szymanski'nin son talibi...

BİRÇOK İSİM PARLADI

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de birçok isim yıldızını parlattı. Sarı-lacivertli takımda maçlarda yaptığı skor katkısıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu.

DEV TAKIMLAR TAKİP EDİYOR

24 yaşındaki genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Polonyalı yıldız, dev takımları peşinden sürüklüyor.

SON İDDİA İTALYA'DAN GELDİ

Sebastian Szymanski ile ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. İtalyan basını, Napoli'nin Sebastian Szymanski'yi yakın takibe aldığını duyurdu.

2 OYUNCUYU TAKİP EDİYORLAR

Haberde; Serie A'nın son şampiyonunun Szymanski'yle birlikte Hatayspor'un orta sahası Tom-Dele Bashiru'yu da izlediği bilgisi vurgulandı. Napoli'nin iki oyuncuyu sezon sonuna kadar gözlem altında tutacağının bilgisi de paylaşıldı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Szymanski, 9 gol atıp 7 de asist yaptı. Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.