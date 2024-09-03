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Spor

Son teklif yapıldı! Fenerbahçe, Cristian Medina'da sona yakın

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertli ekip başarılı çalıştırıcının çok istediği Cristian Medina için 15 milyon dolarlık son teklifini kulübü Boca Juniors'a sundu. İşte detaylar...

Akşam3 Eylül 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
Son teklif yapıldı! Fenerbahçe, Cristian Medina'da sona yakın
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Son olarak Sofyan Amrabat ile orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, Boca Juniors'ın 22'lik yıldızı Cristian Medina için de bastırmaya devam ediyor. Uzun süredir Arjantin ekibi ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, 10 milyon euroluk teklifinde yükseltme yaptı. Genç oyuncu için son olarak 15 milyon dolar öneren Kanarya, sonraki satıştan da yüzde 20 pay önerisiyle mutlu sona ulaşmak üzere.

Arjantin basını ise Boca'nın daha önce 15 milyon dolar istediğini fakat şimdi ise 20 milyon dolarlık bir beklentisi olduğunu yazdı. Sebep olarak ise ligin başlaması belirtildi. Haberin devamında ise Medina'nın Boca Juniors'tan ayrılmak istediği ve Avrupa futboluna adım atmak istediği vurgulandı. Arjantinli yıldız oyuncu için "Medina'nın durumu netleşmek üzere. Genç futbolcu, Boca Juniors'taki macerasını tamamlayarak Avrupa futboluna adım atmanın tam zamanı olduğunu düşünüyor. Şu an için oyuncunun aklında herhangi bir kulüp yok" ifadeleri kullanıldı. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer sezonunun kapanmasıyla oyuncuda avantaj tamamen Fenerbahçe'ye geçti.

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