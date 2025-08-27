İSTANBUL 28°C / 21°C
  • Son teklif yapıldı! Galatasaray'da öncelik Ederson
Spor

Son teklif yapıldı! Galatasaray'da öncelik Ederson

Muslera sonrası kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışlmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Manchester City forması giyen Ederson için son teklifini yaptı. İşte detaylar....

AKŞAM27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Son teklif yapıldı! Galatasaray'da öncelik Ederson
Muslera ayrılığı sonrası henüz kaleci takviyesi yapmayan G.Saray'da transfer görüşmeleri sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız kaleci için son teklifini yaptı. İngiliz basını bu konuyla ilgili son gelişmeleri "Ederson G.Saray için öncelikli hedef olmaya devam ediyor" şeklinde manşetlerle duyurdu. Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

Aslan'ın listesindeki bir diğer isim, Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens. Genç kaleci, 20 milyon euroya Manchester United'a transfer olmak üzereydi. Ancak önceki gün G.Saray'dan bir heyet Belçika'ya giderek genç kaleci için son bir girişimde bulundu ve beklemeye geçti. Genç file bekçisinin Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında sona eriyor.

