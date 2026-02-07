İSTANBUL 14°C / 8°C
7 Şubat 2026 Cumartesi
  • Son uçak indi! Beşiktaş kalecisine kavuştu
Son uçak indi! Beşiktaş kalecisine kavuştu

Beşiktaş, son hamlesini kaleciden yana kullandı. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Devis Vasquez'in kaleci sorununa çözüm olması bekleniyor. İşte detaylar...

7 Şubat 2026 Cumartesi 09:17
Transferin son saatlerinin en hareketli kulübü Beşiktaş, son olarak dün akşam saatlerinde kaleci Devis Vasquez'i İstanbul'a getirdi. Roma'nın ikinci kalecisi olarak görev yapan 27 yaşındaki fi le bekçisinin satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.

ÇÖZÜM OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kolombiyalı file bekçisinin 1,98 boyuyla özellikle yüksek toplarda ve yan toplarda çok başarılı olduğu ve bu anlamda yaşanan sıkıntıya çözüm olacağı düşünülüyor. Bu sezon Roma'da hiç forma şansı bulamayan Vasquez, daha önce kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçirdi. Sheffi eld Wednesday ile İngiltere'de de 10 maçlık bir deneyim yaşadı.

Beşiktaş'ta daha önce Kolombiyalı Oscar Cordoba çok başarılı bir dönem geçirmişti.

