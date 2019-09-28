''Son vuruşları iyi yapamadık''

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray ile zorlu bir derbi oynadıklarını söyledi. Sarı-Lacivretliler’in hocası, sakatlıklar yüzünden sezon başından beri ideal kadrolarıyla mücadele edemediklerine dikkat çekip, “Her şeye rağmen şans bulun bütün oyuncular 90 dakikanın genelinde üzerlerine düşen görevleri yaptı” ifadesini kullandı.

İSTEDİKLERİMİZİ İYİ YAPAMADIK

Türk Telekom Stadı’na galibiyet parolasıyla geldiklerine vurgu yapan Yanal, “Maça kötü başlamadık. Rakip sahada pres yaparak Galatasaray’ın çıkmasına izin vermemeye çalıştık. Kaptığımız toplarla da etkili olmaya çalıştık. İlk yarıda bunda zaman zaman da başarılı olduk. Ancak son paslarda ve son vuruşlarda istediklerimizi iyi yapamayınca gol bulma fırsatımız olmadı” dedi.

SON ANLARDA TEDBİRLİ OYUN

İkinci yarıda Isla’nın yerine Deniz Türüç’ü alarak hücumdaki etkinliklerini artırmayı planladıklarını kaydeden 57 yaşındaki teknik adam, “Bazı pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son dakikalara doğru her iki takım da biraz daha kontrollü oynamayı düşününcü atak etkinliği azaldı. Sonuçta centilmence bir derbi oynandığını düşünüyorum. Tek eksik olan goldü” açıklamasında bulundu.