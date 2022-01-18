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  • Soner Dikmen gözyaşlarını tutamadı: Ahmet Çalık çok güzel bir insandı
Spor

Soner Dikmen gözyaşlarını tutamadı: Ahmet Çalık çok güzel bir insandı

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Konyaspor'da Soner Dikmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Dikmen, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

18 Ocak 2022 Salı 23:13 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 23:13
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Konyaspor'un başarılı oyuncusu Soner Dikmen, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Ahmet Çalık'tan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Soner Dikmen yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç böyle bir maça çıkmamıştım. Ahmet, çok güzel bir insandı. Allah ondan razı olsun. Onu yetiştiren ailesinden de Allah razı olsun. Bir ölüm düşünün ki, tüm Türkiye arkasından ağladı. Bazen hayata çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Ölümün olduğunu unutuyoruz eğer bunu hatırlarsak dünya daha yaşanılır bir hale gelir bizim için..." ifadelerini kullandı.

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