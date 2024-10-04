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Spor

Sonuca Letonyalılar bile şaşırdı! ''RFS, Türk devinden puan aldı''

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray konuk olduğu Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Alınan sonuç Letonya basınında geniş yer buldu. Galibiyet karşısında şaşkın olan Letonyalılar ''RFS, Türk futbol devi Galatasaray'dan sansasyonel bir beraberlik aldı' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

4 Ekim 2024 Cuma 13:41 - Güncelleme:
Sonuca Letonyalılar bile şaşırdı! ''RFS, Türk devinden puan aldı''
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. RFS - Galatasaray maçı Letonya basınında da geniş yer buldu.

Gazete ve internet sitelerinde yapılan maç yorumlarında RFS'in sansasyonel bir sonuç aldığı vurgulandı. RFS - Galatasaray maçının Letonya basınındaki yorumları şöyle:

LSM: "RFS, Türk futbol devi Galatasaray'dan sansasyonel bir beraberlik aldı" "Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmeyi başarsa da Letonya kulübü karakter gösterdi ve mücadele etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanını kazandı."

TVNET: "Letonya şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarı elde etti" "RFS, Riga'daki Daugava Stadı'nda 0-2'lik skordan geri döndü ve Türk dev, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarıya imza attı."

APOLLO: "Riga'da sansasyon! RFS, yıldızlarla dolu Galatasaray'a karşı bir beraberlik kazandı" "Letonya futbol şampiyonu RFS, Daugava Stadı'nda attığı iki golle UEFA Avrupa Ligi'nde Türk devi Galatasaray'a karşı beklenmedik bir beraberlik elde etti."

JAUNS: "Fantastik! RFS, güçlü Galatasaray'ı şok etti ve Türk taraftarları susturarak 0-2'den tarihi beraberliği kazandı!" "Riga'da RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Türk kulübü Galatasaray ile 0-2'den geri gelerek 2-2 berabere kaldı."

SPORTA CENTRS: "RFS yağmurda sansasyon yaratarak Galatasaray'a puan kaybettirdi" "Letonya'nın şampiyon futbol takımı RFS, Daugavas Stadı'nda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

DELFI SPORTS: "RFS, Türk devinden puan aldı" "Letonya futbol şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Daugava Stadı'nda Türk kulübü Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sansasyon yarattı."

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