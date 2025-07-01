Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da geçiren Emre Mor, kiralık sözleşmesini tamamlayıp Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak milli futbolcunun Fenerbahçe'de kalıcı olmayacağı kesin gibi. 27 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'den de birçok takım sıraya girdi. Yıldız oyuncu bu takımlardan birine yeniden kiralanacak.

EMRE MOR'A 4 TEKLİF VAR

Emre Mor için Süper Lig'den 4 takım Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor bunların başında geliyor. Avrupa'da mücadele edecek olan Samsunspor'da kadrosunu güçlendirmek için bu transfere çaba harcayacak. Diğer takımlardan birinin ise daha önce Emre Mor'un kiralık oynadığı Karagümrük olduğu iddia edildi. Kasımpaşa'nın da bu transfer için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında. Emre'nin ise Avrupa'da oynaması nedeniyle Samsunspor'a daha yakın olduğu öğrenildi. Anlaşmanın 1 yıllık olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Eyüpspor ile toplamda 22 karşılaşmada görev alan Emre Mor, bu maçlarda takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.