6 Kasım 2025 Perşembe
  • Sonunda ikna oldu! Süper Lig'de yılın bombası Alexander Sörloth
Spor

Sonunda ikna oldu! Süper Lig'de yılın bombası Alexander Sörloth

Alexander Sörloth için Atletico Madrid serüveninin son bulması bekleniyor. İspanyol deviyle ara transfer döneminde vedalaşmaya hazırlanan yıldız golcünün olası yeni adreslerinin başında Süper Lig olduğu belirtildi. Alexander Sörloth transferinin detayları haberde…

Ahmet Aygün6 Kasım 2025 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Sonunda ikna oldu! Süper Lig'de yılın bombası Alexander Sörloth
Alexander Sörloth 2024 yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle transfer olduğu Atletico Madrid'de ikinci yılını yaşıyor. Başkent ekibinde bu sezon teknik direktör Diego Simeone tarafından hamle oyuncusu olarak maçların ilerleyen dakikalarında şans bulan Norveçli santrforun ayrılık iddiaları güçleşti. Devre arasında takımla iplerinin kopması beklenen Alexander Sörloth için Süper Lig ve Premier Lig'den talip olduğu bildirildi.

SÜPER LİG DEVİ ALEXANDER SÖRLOTH İÇİN YARIŞA GİRDİ

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe, Alexander Sörloth yarışına dahil oldu. Sarı lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'yi elden çıkararak yerine Norveçli golcüyü getirmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin buradan elde edeceği bonservis geliriyle Atletico Madrid'den ayrılmaya ikna olan Alexander Sörloth için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.

RAKİBİ PREMİER LİG'DEN

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferindeki rakibi ise Premier Lig ekibi Newcastle United oldu. İngiliz basınında yer alan haberde siyah beyazlı kulübün de Sörloth'un durumunu yakından takip eden takımlardan biri olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 12 maçta 553 dakika sahada kalan Alexander Sörloth 2 gollük performans sergiledi.

İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un 25 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

