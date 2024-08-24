Bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe kadrosuna yeni isimler katmaya devam ederken bir yanda da takımda ayrılacak oyuncuları belirliyor. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular belli olmaya başladı.

Son olarak Joao Pedro ve Miguel Crespo'nun takıma veda etmesinin ardından gözler, Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Premier Lig ekibi Brighton, uzun süredir devam eden Ferdi Kadıoğlu ısrarında Fenerbahçe'yi ikna etmeyi başardı. Milli futbolcunun kısa süre içerisinde sarı lacivertlilere veda eden bir başka isim olması bekleniyor.

Öte yandan bir diğer milli futbolcu Emre Mor'un da üzeri çizildi. Sezon öncesi hazırlık kampında teknik direktör Jose Mourinho'nun olumsuz rapor verdiği Emre Mor'un geleceği ise netleşiyor.

EMRE MOR DÖNEMİ SONA ERDİ

Avrupa macerasının ardından Süper Lig'e Fatih Karagümrük ile dönen Emre Mor, geçirdiği başarılı sezonun ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Ancak burada bir türlü istikrar sağlayamayan yıldız oyuncu, eski kulübü Fatih Karagümrük'e yeniden kiralanmıştı. Bu sezon öncesinde de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmemesinin ardından ayrılık kararı alan Emre Mor, birden fazla Süper Lig ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

27 yaşındaki futbolcu için iki kulübün masada olduğu ortaya çıktı.

SONUNDA İMZAYI ATIYOR!

Uzun süredir yeni adresi merakla beklenen Emre Mor, sonunda imzayı atıyor. Yıldız futbolcunun Antalyaspor ve Eyüpspor ile görüştüğü ve bu iki kulüpten birisiyle sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Antalyaspor'da Alex de Souza, hücum hattını güçlendirmek adına Emre Mor transferine çok önem veriyor. Öte yandan Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da ise teknik direktör Arda Turan, oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.

Kısa süre içerisinde Emre Mor'un yeni durağının netleşmesi bekleniyor.

Bugüne kadar kariyeri boyunca Süper Lig'de toplam 79 maça çıkan Emre Mor, 8 gol ve 6 asistlik performans göstermişti.