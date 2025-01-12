İrfan Can Kahveci, kariyeri için sonunda kararını verdi. 2021 yılında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sarı lacivertli takımda taraftarın gönlüne girmeyi başarmıştı. Zaman zaman performansıyla eleştirilse de İrfan Can Kahveci, takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Ancak sözleşmesi sezon sonunda biten İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe henüz anlaşmaya varamamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ DEVLERİN RADARINDA

İrfan Can Kahveci için başta LaLiga'dan olmak üzere Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler olduğu belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler de harekete geçerken Fenerbahçe işi sürprize bırakmak istemedi.

İRFAN İMZAYI ATIYOR!

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin, İrfan ile 2 yıllık yeni mukavele konusunda anlaşmaya vardığı ve son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı aktarılırken, anlaşmanın kısa sürede duyurulması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan İrfan Can Kahveci, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.