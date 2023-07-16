İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2023 Pazar / 28 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sonunda! Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen bitti
Spor

Sonunda! Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen bitti

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan ve her geçen gün üzerine koyduğu performansı ile büyük beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz için transferde hareketli günler yaşanıyor. Birçok talibi olan yetenekli santrafor Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netlik kazandı. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Temmuz 2023 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Sonunda! Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen bitti
ABONE OL

Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve Okan Buruk'un joker forveti olarak kritik gollere imza atan başarılı oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok talibi olan 23 yaşındaki genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KARAR VERİLDİ

2021 yılında Ankara Keçiöregücü'nden Galatasaray'a transfer olan ve burada alt yaş kategorilerinde de oynayan Barış Alper Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılıların A takımında yıldızını parlattı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimin adeta kendini bulan 23 yaşındaki milli yıldız takımın en iyileri arasına girmeyi başardı. Avrupa'nın köklü kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz için Okan Buruk kararını verdi.

Deneyimli çalıştırıcı uzun yıllar sarı-kırmızılı camiaya hizmet edebilecek olan oyuncunun kesinlikle takımda kalması için yönetime kararını bildirdi. Barış Alper Yılmaz'da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan başarılı oyuncu Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan Lazio 10 milyon euroluk teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanırken PSV ve Ajax'ında oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz 1008 dakika oyunda kaldı ve 4 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.