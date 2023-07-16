Sonunda! Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen bitti

Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve Okan Buruk'un joker forveti olarak kritik gollere imza atan başarılı oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok talibi olan 23 yaşındaki genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KARAR VERİLDİ

2021 yılında Ankara Keçiöregücü'nden Galatasaray'a transfer olan ve burada alt yaş kategorilerinde de oynayan Barış Alper Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılıların A takımında yıldızını parlattı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimin adeta kendini bulan 23 yaşındaki milli yıldız takımın en iyileri arasına girmeyi başardı. Avrupa'nın köklü kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz için Okan Buruk kararını verdi.

Deneyimli çalıştırıcı uzun yıllar sarı-kırmızılı camiaya hizmet edebilecek olan oyuncunun kesinlikle takımda kalması için yönetime kararını bildirdi. Barış Alper Yılmaz'da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan başarılı oyuncu Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan Lazio 10 milyon euroluk teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanırken PSV ve Ajax'ında oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz 1008 dakika oyunda kaldı ve 4 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.