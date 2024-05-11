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Spor

Sörloth, 90+7'de Villarreal'e galibiyeti getirdi!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Villarreal, evinde ağırladığı Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Sörloth, 90+7'de Villarreal'e galibiyeti getirdi!
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İspanya La Liga'nın 35. haftasında Villarreal, Sevilla'yı konuk etti.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villareal 3-2 kazandı.

Sevilla'nın gollerini penaltıdan 26. dakikada ve 44. dakikada Yusuf en-Nusayri kaydetti.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri ise 30 ve 90+7. dakikada Alexander Sörloth ve 84. dakikada Yerson Mosquera'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 48 puana ulaştı. Sevilla ise 41 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Villareal, Girona'ya konuk olacak. Sevilla ise Cadiz'i ağırlayacak.

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