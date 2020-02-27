Sörloth karşılaştırdı!'Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi'

27 Şubat 2020 Perşembe10:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:38

Trabzonspor'u golleriyle sırtlayan ve "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Alexander Sörloth'un transferinin scouting başarısı olduğu ortaya çıktı.

Sezon başında Crystal Palace'tan sessiz sedasız kiralanan Sörloth için hazırlanan scouting raporunda istatistiklere değil potansiyele dikkat çekilirken şu ifadeler kullanılmış:

"Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. İstatistiklerine bakmak yerine oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır."

"AİLE ORTAMI BULDUM"

Borussia Dortmund forması giyen vatandaşı Erling Haaland ile birlikte Avrupa'nın parmakla gösterdiği bir performans yakalayan Sörloth ise yaptığı kısa açıklamada, "Trabzonspor'daki her oyuncu çok kaliteli ama en önemlisi takımdaki aile ortamı ve samimiyet. Ayrıca taraftarlar sizi maça çok iyi motive ediyor. Trabzon gerçekten farklı bir yer" yorumunda bulundu.

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Norveç basınına ilginç açıklamalar yaptı. Babasıyla birlikte Rasmus&Saga isimli gazetecilerin konuğu olan Sörloth çok ilginç ifadeler kullandı.

Norveçli gazetcinin, "Crystal Palace'ta şans bulamıyordun. Türkiye'deki performansınla Avrupa'da futbolun kralı olmuş durumdasın" sözlerine Bordo Mavili golcü, "Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için. Santrfor olarak bizler golle yaşıyoruz. Ya gol atıp sevilirsiniz ya da atamayıp nefret edilirsiniz" karşılığını verdi.

Söze giren Sörloth'un babası Goran Sörloth ise Trabzon'da kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiden çok memnun olduğunu vurguladı. Baba Sörloth, "Trabzon'a gelip, idmanları izlediğinizde insanların çok yardımsever olduğunu ve kulübün oyuncularına destek olduğunu, her türlü sorunlarını çözdüğünü görürsünüz. Böyle olunca da sporcular maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkıyorlar" ifadesini kullandı.

(Sabah)