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SPOR

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Sörloth para makinesi

13 lig maçında 8 gol atıp 4 de asist yapan ‘Kuzeyin Kralı’, Trabzonspor’a TFF’den prim olarak 8 milyon 654 bin lira kazandırdı. Norveçli yıldız spora hentbol oynayarak başladı.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR Süper Lig’de sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiraladığı Alexandar Sörloth’un gol ve asistleriyle esiyor. Sörloth 13 lig maçında Bordo-Mavili takıma 8 gol kazandırıp, 4 de asist yaptı. Yani doğrudan 12 gollük katkı verdi. Sörloth sayesinde Trabzonspor puanları hanesine yazdırıp zirve yarışında iddialı hale gelirken, kasasını da doldurdu.

750 BİN EUROYA KİRALANMIŞTI

İngiliz temsilcisinden 750 bin euroya Trabzonspor’a kiralanan 23 yaşındaki “Kuzeyin Kralı” lakaplı Sörloth, Karadeniz ekibine Futbol Federasyonu’dan prim olarakta şimdiye kadar toplam 8 milyon 654 bin lira kazandırdı. Trabzonspor’dan yıllık 1.5 milyon euro alan Sörloth İngiliz basınına verdiği röportajda spora hentbolcu olarak başladığını ayrıca sürat pateni yarışmalarına katıldığını da söyledi.

EN BÜYÜK SİLAHIM FİZİKSEL GÜCÜM

Güçlü savunmalara karşı oynamayı sevdiğini belirten Sörloth şöyle devam etti: “En büyük silahım fiziksel gücüm. Çünkü güçlü oluyorlar ve bana karşı daha ağır kalıyorlar. Futbolcu olmasaydım, muhtemelen hentbola devam ediyor olurdum. Trabzonspor’da mutluyum. Kendimi çok iyi hissettiğim için golleri sıralıyorum. Taraftarımız da mükemmel.”

 

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