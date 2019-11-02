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Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor.

  • Sabah
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Taraftarların "Kuzeyin Kralı" lakabını taktığı Sörloth ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı.
 
Bir yıllık kiralama bedeli 375 bin Euro (2 milyon TL) ve maaşı da 1 milyon 500 bin Euro (9.5 milyon TL) olan golcü futbolcu, bu süreçte 8 gol ve 3 asistle bordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübe 17 milyon TL (2,7 milyon Euro) girdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'a 5,5 milyon TL de kâr yaptırdı. Sörloth'un skor ürettiği maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi.
 
BOŞ GEÇMİYOR
 
Alexander Sörloth, ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir'e gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda Sparta Prag maçlarında 1'er gol kaydetti.

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