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Spor

Sörloth Süper Lig'de en beğendiği golünü açıkladı

Süper Lig'i 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth Kayserispor maçının ardından konuştu. Sörloth en güzel golünün Beşiktaş'a attığı ikinci gol olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:27 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:29
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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu.

Sörloth karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada gol kralı olarak sezonu tamamladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu kadar gol atmam mükün olmazdı. Joao bugünkü golümde mesela sürekli bana atmaya çalıştı, ona da teşekkür ederim. Onlar sayesinde gol kralı oldum." ifadelerini kullandı.

"BEN DEVAM EDECEĞİM"

Önümüzdeki sezon geleceği ile ilgili ise Sörloth, "1 yıl daha kontratım var. Aklımda bu var sadece. Ben devam edeceğim" diye konuştu.

Sezon içerisinde en beğendiği gol sorulduğunda ise Norveçli golcü, "Duygularım ve içindeki anlam da olmak üzere Beşiktaş'a attığım ikinci gol attığım en güzel goldü" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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